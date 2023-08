Neymar, rico de dinheiro e pobre de glórias

Maior promessa do futebol brasileiro em 20 anos, o craque santista vai jogar no Al Hilal e receber R$ 70 milhões por mês. A nota negativa é que ele foi parar na Arábia porque não teve espaço na elite do futebol europeu.

O brasileiro acertou com o clube da Arábia Saudita por dois anos e será o novo craque da equipe comandada por Jorge Jesus.

O momento mais próximo da grande glória para o craque brasileiro foi na final da Champions League de 2015. Seu time de então, Barcelona, foi o campeão e ele marcou o gol mais importante da partida. Mas ainda era considerado sombra do fenômeno Lionel Messi. A final contra a Juventus foi vencida por 3 a 1 e, dentre outras coisas, sacramentou de vez as figuras de Luis Suárez e Neymar entre os grandes nomes da história barcelonista.

Ele teria dito recentmente que quer voltar à Europa após cumprir os dois anos de contrato com o Al Hilal. Ideia do craque brasileiro é retornar a uma liga competitiva do futebol europeu e ainda disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira.

Hoje com 31 anos, Neymar terá 33 ao final do contrato. A esperança dele é ser a estrela do Brasil na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Mas ele sofre com contusões e já foi atropelado por Vini Jr como nome brasileiro mais valorizado no futebol mundial, e ainda faltam 3 anos pro próximo mundial.

