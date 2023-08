DAE de Santa Bárbara lança QR Code para pagamento de conta pelo Pix

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste oferece agora a opção para o pagamento da fatura de água via Pix, por meio do QR Code. O código, que passa a ser a única forma de pagamento da conta de água pelo Pix, se apresentará anexo nas faturas de forma gradativa a partir de segunda-feira (14), conforme os lançamentos por setores definidos para a leitura dos hidrômetros, que são divididos por regiões no município.

Na via original da fatura, o código pode ser visualizado no canto direito do espaço destinado a “Avisos”. Para o acesso a essa facilidade no pagamento, o consumidor deve abrir o aplicativo da sua instituição financeira no celular e acessar o Pix, clicar em pagar e na opção QR Code fazer a leitura do código com a câmera. É importante a conferência dos dados do recebedor antes de continuar o pagamento, no caso do DAE vem especificado como: “DEPARTAMENTO DE AGUA E. S. B. DOESTE”.

Na segunda via da fatura e nos boletos de parcelamentos também haverá o QR Code. A emissão da segunda via da conta de água e o pedido de parcelamento de contas em atraso, só podem ser feitos por meio do site www.daesbo.sp.gov.br, em “Serviços online”, ou presencialmente na sede do DAE. Lembrando que o QR Code está sendo disponibilizado gradativamente nas contas.

O DAE reforça a informação de que não há outro meio de pagamento das contas de água via Pix a não ser pelo QR Code anexo à fatura. Qualquer dúvida, antes de efetuar o pagamento entrar em contato com o DAE pelos telefones: 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910 (fixo e celular), atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite, ou por mensagem de texto para o WhatsApp: (19) 9.9992-6848, atendimento das 8 às 16 horas.

