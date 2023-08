Jardim Europa II ganha nova área de bem-estar e lazer

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou na noite desta quinta-feira (10) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim Europa. Os espaços entre as ruas Suíça, Luxemburgo, Mônaco e Grécia foram transformados, com a execução de um projeto que dispõe de pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED.

A Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim Europa 2 recebeu as denominações “João Ribeiro Sobrinho” – espaço entre as ruas Suíça, Grécia e Mônaco – e “Iracema Nonato dos Reis Suniga” – espaço entre as ruas Luxemburgo e Suíça e Mônaco.

“Entregamos pra vocês mais uma área recuperada, totalmente iluminada e segura. Um espaço bonito, organizado, com equipamentos para todo mundo fazer a sua atividade física, praticar o esporte, encontrar os amigos e conviver bem, com a felicidade de quem sabe o que é um espaço como esse próximo a sua casa. Nós construímos uma política pública que permite ao cidadão acessar locais renovados e conviver em um ambiente ecologicamente equilibrado, seguro, bem cuidado. Isso é um direito de todos, está na constituição federal”, comentou o prefeito.

“Quando a gente fala que uma política pública de espaços de qualidade de vida está diretamente ligada à saúde da comunidade é porque isso se faz também através da atividade física, do esporte, do convívio social e do lazer. O nosso trabalho é que cada vez mais espaços como este estejam disponíveis perto da sua casa. Passo a passo, através de ações inovadoras em todas as áreas da administração pública, nós vamos superar todos os novos desafios da nossa cidade, fazendo uma Santa Bárbara cada vez melhor. Muita coisa já melhorou e juntos faremos ainda mais!”, acrescentou Rafael Piovezan.

Participaram também da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), Vinícius Furlan (Esportes), Joel Cardoso (Governo), Rodrigo Maiello (Controle Geral), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura), Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), Paula Mori (Fazenda), José Carlos Naidelice (Planejamento), o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior, os vereadores Carlão Motorista, Juca Bortolucci, Tikinho – TK, Nilson Araújo, Felipe Corá e Reinaldo Casimiro, o padre Rodrigo Simões Anholeto (Paróquia São Sebastião), além dos familiares dos homenageados João Ribeiro Sobrinho e Iracema Nonato dos Reis Suniga.

