Prefeitura de Santa Bárbara abre inscrições para estágio

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com processo seletivo aberto para cadastro reserva de estagiários até o dia 15 deste mês. Há vagas para Nível Superior e Nível Médio/Técnico. Este processo é continuado e acontece todos os meses. O estudante pode se inscrever no site da CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) pelo link www.linktr.ee/prefeiturasbo

As vagas são para jornada de 30 horas semanais presenciais, sendo 6 horas diárias, com bolsa-auxílio Nível Superior no valor de R$ 1.320 por mês (salário mínimo) e R$ 990 para Nível Médio/Técnico (¾ do salário mínimo), além de auxílio transporte de R$ 9,70 por dia estagiado.

LEIA TAMBÉM: Supermercado Crema abre vagas de emprego

As vagas abertas para cadastro reserva são:

ENSINO SUPERIOR

Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social – Marketing, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – Rádio e TV, Design Gráfico, Direito, Educação Física (Licenciatura), Educação Física (Bacharelado), Engenharia Ambiental, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Civil, Farmácia, Gestão Empresarial, Informática, Jornalismo, História, Letras, Logística, Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Recursos Humanos, Serviço Social, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação.

ENSINO TÉCNICO

Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Edificações, Técnico em Informática (geral), Técnico em Logística, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Serviços Jurídicos.

ENSINO MÉDIO

Funções diversas para estudantes que estão cursando do 1ª ao 3º ano do Ensino Médio.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP