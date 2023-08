Curso de manicure e pedicure em Americana

Se você quer aprender a fazer unhas incríveis, se tornar uma grande profissional e ser dona do seu próprio negócio, este curso é o que você precisa para iniciar no mercado da beleza.

O Curso profissional MANICURE PEDICURE presencial intensivo é o caminho certo para quem deseja se destacar no mercado de beleza. Com instrutora experiente e materiais de qualidade, você aprenderá tudo o que precisa para se tornar uma profissional de unhas em 30 dias, mesmo que seja iniciante.



O curso inclui 16 horas aula, certificado de conclusão, apostilas de estudo, materiais para prática durante as aulas, fornecimento da lista de materiais, descontos especiais dos materiais em nossa loja, turma exclusiva no máximo com 03 alunas, você terá um maior aproveitamento das aulas.

Acontece na cidade de Americana-SP, o pagamento é facilitado e está com um super desconto.

Para mais informações acesse o site www.landoo.com.br/manicurepedicure ou chame no WhatsApp (19) 9.9454-4236

