Supermercado Crema abre vagas de emprego

O Supermercado Crema está com diversas vagas abertas nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

As oportunidades são para açougueiro, ajudante de açougue, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, atendente de adega, balconista de frios, balconista de padaria, balconista de rotisseria, empacotador, estoquista de açougue, estoquista de expedição, estoquista de frios, repositor de hortifruti e repositor.

A quantidade de vagas, bem como os salários, benefícios e carga horária não foram divulgados.

Os interessados devem enviar currículo por e-mail para recrutamento@supcrema.com.br (com a vaga pretendida no assunto do email).

