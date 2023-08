Dia dos Pais. Comércio terá horário ampliado nesta sexta e sábado

Em comemoração ao Dia dos Pais, o comércio de Americana terá horário ampliado nesta sexta-feira e sábado. A expectativa da Acia é pelo aumento das vendas em torno de 6% em comparação ao mesmo período do ano passado e o valor do vale presente deve ser de R$ 190. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes do “Espetáculo de Prêmios”, o consumidor estará concorrendo a R$ 200 mil em produtos, incluindo um carro zero quilômetro, que será sorteado em janeiro.

Nesta sexta-feira, o comércio de Americana estará atendendo das 9 às 20 horas e no sábado, das 9 às 18 horas. De acordo com Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia, a expectativa deste ano é bem melhor em relação ao ano passado.

“Tivemos um período muito complicado devido à pandemia de Covid-19, mas agora o cenário está melhor. Acreditamos em um bom aumento nas vendas e que os filhos possam gastar um pouco mais com os pais dessa vez”, avaliou Barizon.

A Acia lançou em maio deste ano o “Espetáculo de Prêmios” que será realizado até abril de 2024. Em relação ao Dia dos Pais o próximo sorteio será realizado no dia 31 deste mês. Os prêmios sorteados dessa vez serão uma moto Meteor 350 Fireball Royal Enfield zero km, um celular Samsung Galaxy Ultra 5G S22 e um notebook Dell Inspiron.

