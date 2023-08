Prefeitura substitui lixeiras no Centro

Americana efetuou a substituição das cinco caixas de coleta de lixo localizadas na Rua Washington Luís, no Centro. O serviço foi realizado pela empresa MB Engenharia e Meio Ambiente, contratada pela prefeitura para limpeza e coleta de lixo do município.

“Para evitar o mau cheiro, trocamos todas as unidades de coleta de lixo, que deverão permanecer fechadas. O recolhimento do lixo no local prossegue todos dias em dois horários”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves. As antigas lixeiras estavam danificadas por conta do tempo ou ação humana. Além de apresentarem uma melhor qualidade, os novos itens são fundamentais para a manutenção da limpeza da região central. Mais notícias da cidade e região “Essa também foi uma demanda dos comerciantes da região do Convívio que, a pedido do prefeito foi prontamente atendida pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Obras e Serviços Urbanos, mostrando a união das secretarias em prol de Americana”, salientou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

