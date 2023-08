Faltam poucos dias para o Dia dos Pais e para celebrar a data com muito carinho e sabor, Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da região Sul do País, ensina menu completo e surpreendente: o prato principal fica por conta do Macarrão com Porco e o toque inconfundível da Cerveja Preta e a sobremesa ganha um toque de sofisticação com o Cupcake coberto com limão e chocolate. Confira o passo a passo.

Macarrão com Porco na Cerveja Preta

Ingredientes:

Para a carne

1 kg de filé mignon suíno

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto

5 dentes de alho amassados

3 cebolas cortadas em meia-lua

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

2 latas de cerveja escura

Suco de 6 laranjas

1 colher (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

Para a massa

1 colher (sopa) de sal

1 embalagem de Macarrão Isabela (500 g)

Folhas de 4 ramos de alecrim picadas

Modo de Preparo:

Prepare a carne

– Acomode o filé em uma assadeira. Tempere com o sal, a pimenta e espalhe sobre ele o alho, a cebola e o extrato. Regue com a cerveja e o suco e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno médio (180 °C – 200 °C) por cerca de 1 hora ou até que a carne esteja completamente cozida e macia.

– Retire do forno, desfie a carne em lascas grossas, coloque em uma panela junto com o caldo formado na assadeira e leve ao fogo para que reduza um pouco o caldo. Dissolva a farinha em um pouco do caldo junto com a manteiga, junte ao cozido e misture bem para encorpar ligeiramente o molho. Desligue o fogo e reserve.

Prepare a massa

– Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture delicadamente para que toda a massa fique bem envolvida. Polvilhe o alecrim e sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

Sobremesa:

Cupcake de Limão e Chocolate

Ingredientes:

Cobertura

400 g de chocolate meio amargo picado

1 lata de creme de leite

2 colheres (sopa) de mel

Massa

3 ovos

½ xícara (chá) de leite

½ xícara (chá) de creme de leite

½ xícara (chá) de óleo

3 colheres (sopa) de amido de milho

1 ¼ xícara (chá) de açúcar

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 embalagem de Biscoito Mousse Limão + Chocolate Isabela, picadas grosseiramente (150 g)

Recheio

1 lata de leite condensado

¼ xícara (chá) de suco de limão

Modo de Preparo:

Cobertura

– Em um refratário, coloque o chocolate com o creme de leite e leve ao micro-ondas, potência média, por 1 minuto e 30 segundos. Mexa, junte o mel e volte por mais 1 minuto e 30 segundos, sempre na potência média. Misture bem para obter um creme liso, cubra e leve à geladeira para firmar.

Massa

– Coloque no liquidificador, os ovos, o leite, o creme de leite, o óleo, o amido de milho e o açúcar. Bata bem até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela, junte a farinha de trigo, mexa e, por fim, misture delicadamente o fermento em pó e os biscoitos.

– Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C) para preaquecer.

– Acomode forminhas de papel próprias para cupcake (tamanho 00) dentro de forminhas de alumínio. Distribua a massa, coloque as forminhas dentro de uma assadeira grande e asse por cerca de 40 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno e espere esfriar.

Recheio

– No liquidificador, bata o leite condensado com o suco de limão até obter um creme. Mantenha em geladeira até o momento de usar.

Cupcakes

– Coloque o recheio em um saco de confeitar com bico perlê (liso) grande. Apoie o bico de confeitar no centro do cupcake, pressione levemente para furar e preencha com uma porção do recheio. Reserve.

– Bata a cobertura na batedeira, passe para um saco de confeitar com o bico pitanga e decore os cupcakes.

Rendimento: 18 unidades

Tempo de preparo: 50 minutos