Em busca de mais informações sobre idoso desparecido, filha usa Tribuna da Câmara

Filha do idoso Moisés Machado do Amaral, 81 anos, desaparecido desde o dia 17 de julho, a analista contábil Emilene Machado do Amaral visitou a Câmara Municipal nesta terça-feira (8), onde fez uso da Tribuna Livre, em busca de apoio para a divulgação das imagens desse aposentado e de possíveis informações a respeito do paradeiro dele.

Além de visualizar câmeras de segurança no bairro onde ele foi visto pela última vez, o Rochelle II, e de procurar informações junto a hospitais e IML (Instituto Médico Legal) de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, a família também tem divulgado o pedido de ajuda nas redes sociais. Na sede do Legislativo, Emilene agradeceu o empenho da Polícia Militar de Americana e de Itu, no apoio às buscas com cães farejadores, bem como da imprensa da região na divulgação desse desaparecimento.

A família do idoso acredita que ele esteja sofrendo algum lapso de memória, sem condições de voltar para casa. Ainda na visita à Câmara, Emilene pediu que as pessoas com intenção de ajudar, ao encontrar um idoso, procurem confirmar que se trata da mesma pessoa, uma vez que muitas informações falsas ou incorretas têm surgido.

O senhor Moisés Machado do Amaral, também conhecido como “Senhor que Faz Rede”, desapareceu por volta das 14 horas do dia 17 de julho deste ano, no bairro Rochelle II, em Santa Bárbara d’Oeste, nas proximidades da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Na ocasião, ele vestia uma camiseta polo cinza, calça jeans e usava um sapatão de segurança. O contato com a filha dele pode ser feito por meio das redes sociais, no @emileneamaral ou pelo telefone (19) 99701-0311.

