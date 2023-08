Dr José deve se filiar ao Podemos

ainda esta semana. O segundo colocado nas eleições de 2020 em Santa Bárbara e mais votado em 2022 para deputado estadual na cidade deve migrar do PSB para o Podemos ainda esta semana.

DANÇA DE CADEIRAS- Vereador pelo PSDB, Dr. José foi candidato a prefeito pelo PSD em 2020 e a deputado estadual pelo PSB na eleição seguinte. Caso se confirme sua ida para o Podemos, ele estará no 4o partido diferente em 4 eleições seguidas. A imagem no meio político tende a ficar abalada com a dança de cadeiras.

LEIA+ Sobre a política regional

A troca de partido fará com que o ex-vereador perca a chance de assumir uma cadeira na Alesp (é suplente das duas cadeiras do PSB) e pode significar o rompimento com o deputado federal e ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete, que foi seu padrinho na ida para o PSB e sua dobrada na eleição passada,

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP