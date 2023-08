O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta segunda-feira (31), na Praça Comendador Müller, a Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo. A vinda da Carreta ao município foi intermediada pelo deputado estadual Oséias de Madureira. Nesta segunda, os técnicos realizaram os ajustes operacionais, para que a partir desta terça-feira, dia 1º, o serviço de saúde itinerante comece a realizar, gratuitamente, as mamografias. Os exames serão feitos sem necessidade de agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h. A carreta vai permanecer no município até o dia 12 de agosto.

Na recepção ao serviço móvel de mamografia, também estiveram presentes o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, o vereador Thiago Martins e o deputado Oséias de Madureira.

“O Governo do Estado atendeu prontamente ao nosso pedido, por meio do deputado Oséias de Madureira, que intermediou a vinda da carreta. Agora, esperamos que as mulheres busquem o serviço e façam a mamografia, um exame de extrema importância para a prevenção e tratamento precoce do câncer de mama”, declarou Chico.

Serão ofertadas 500 mamografias por demanda espontânea, sendo que durante a semana a equipe responsável pelo serviço irá distribuir 50 senhas diariamente. Já aos sábados, serão oferecidas 25 senhas. Elas serão distribuídas no local, a partir das 8h, de segunda a sábado.

As mamografias serão ofertadas de acordo com o seguinte esquema:

Faixa etária Documentos necessários 35 a 49 anos Pedido do exame, cartão SUS e RG 50 a 69 anos Cartão SUS e RG 70 anos ou mais Pedido do exame, cartão SUS e RG

Para as mulheres que não possuem pedido, basta procurar qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde (a partir das 9h30) e solicitar junto à equipe local, não sendo necessário agendar consulta médica para obter o encaminhamento.

“Atualmente, as próprias enfermeiras das unidades estão habilitadas para fazer o pedido do exame. É muito importante que as mulheres busquem esse pedido e façam a mamografia, que é um dos principais meios de prevenção ao câncer de mama”, explicou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância dos exames e agradeceu o Governo do Estado pela iniciativa. “Nós só temos a agradecer por esta importante iniciativa do Governo Estadual, pois muitas mulheres serão beneficiadas com este exame fundamental de prevenção ao câncer de mama”, comentou Odir.

Uma vez detectada qualquer alteração significativa, a equipe do Programa Mulheres de Peito insere a paciente no sistema de regulação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, onde ela será referenciada a uma unidade especializada no tratamento, podendo ser a Unacon (Centro Oncológico de Americana) ou outra unidade de saúde referenciada no estado de São Paulo.

O secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira comemorou a vinda da Carreta e destacou o fato de que é preciso investir cada vez mais na prevenção. “A prevenção é a melhor forma para se evitar o câncer de mama, com a realização do exame periodicamente. Eu fico muito feliz por Americana receber mais uma vez a Carreta da Mamografia, pois ela muito contribui com a nossa luta contra esta doença”, enfatizou Danilo.