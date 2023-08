Brochi cobra reforma e serviços no antigo Posto 20

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), protocolou na secretaria um requerimento em que solicita informações a respeito da reforma realizada no antigo Posto de Saúde 20 do município.

O intuito é obter informações detalhadas dos serviços realizados na unidade localizada na Rua Dom Pedro II, na área central de Americana. Através do requerimento, Brochi quer saber qual o valor total de gasto da reforma; qual a contrapartida da Prefeitura, quais os serviços de reforma realizados e cópias das notas fiscais de cada serviço.

O requerimento deve ser discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão da terça-feira, dia 8, e encaminhado à prefeitura para resposta em caso de aprovação.

Thiago Martins pede informações sobre as obras de ampliação do Aeroporto Municipal de Americana

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre as obras de ampliação do Aeroporto Municipal “Augusto de Oliveira Salvação”.

No documento, o parlamentar explica que, em 2018, foi aprovado pela Câmara um projeto que autorizou a prefeitura a celebrar convênio com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) visando a execução de obras de ampliação da pista de pouso, pista de rolamento e obras de infraestrutura auxiliares. Na ocasião, o convênio estabelecia o valor total de R$ 11.539.234,20, dos quais R$ 10 milhões de responsabilidade do DAESP, através do Programa de Modernização da Infraestrutura Aeroportuária, e o restante a cargo da Prefeitura de Americana a título de contrapartida.

“Em 2023, a municipalidade divulgou que o aeroporto aumentou em 50% o número de voos num comparativo com os seis primeiros meses do ano passado, ampliando para 6431 pousos e decolagens. Então queremos entender se os recursos para as obras já estão disponíveis para a cidade”, apontou Martins.