Juninho Dias quer palestra sobre pipas e conscientização contra álcool

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) pede, através de indicação, que a CPFL energia e o município se juntem para levar o programa “Guardião da Vida” às escolas do município, com palestras nas escolas sobre segurança na soltura de pipas.

“Reforcei com o Poder Executivo a necessidade da iniciativa em proporção municipal, contando com outras instituições, como bombeiros, GAMA, entre outros, a fim de que possam mostrar aos alunos os riscos da soltura de pipa com cerol. As crianças precisam entender e aprender de forma lúdica sobre os riscos de linhas cortantes, sobre os perigos por trás da brincadeira, mostrando a necessidade de conscientização, afastando o cerol dessa realidade. Crianças aprendem com exemplo, aprendem com o que veem e por isso é importante mostrar os perigos, para assim evitá-los”, disse o parlamentar. A indicação de nº 6437/2023, segue em tramitação na Câmara Municipal de Americana.

Ainda, o parlamentar, em outro documento, quer mais ações da prefeitura entre os jovens para evitar o consumo de álcool.

Juninho protocolou um requerimento e uma indicação indicando à prefeitura de Americana a necessidade de ações de conscientização sobre o consumo de álcool entre jovens. “A juventude precisa compreender os riscos do consumo de álcool, bem como os perigos que estão ao redor da ingestão de bebida alcóolica em excesso, ou em conjunto de outras ações, como com a direção de veículo automotor. Espero que sejam adotadas ações que trabalhem a conscientização dos jovens e, que de forma pontual, façam o acolhimento de dúvidas e esclareçam os riscos. É importante acompanhar o que vem sendo feito no município de Americana em relação a sua juventude, por essa razão, além de requerimento para se obter respostas quanto ao que já é realizado, passo a indicar ações de conscientização sobre o consumo de álcool entre jovens”, acrescentou o parlamentar. O requerimento de nº 601/2023 e a indicação de nº 6439/2023 seguem em tramitação na Câmara Municipal de Americana.

