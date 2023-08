O Parque Inflável, atração realizada pelo Instituto Jr Dias, estará no Jardim da Paz no dia 3 de setembro. O evento contará, além dos brinquedos gigantes, com uma sessão de cinema ao ar livre, agregando mais diversão para as crianças e famílias da região.

O evento será realizado na Praça da Fraternidade, no bairro Jardim da Paz, com entrada gratuita. As atrações serão divididas em dois horários: das 14h às 18h será realizado o Parque o Inflável e a partir das 19h iniciará a sessão do cinema, com o filme ainda não divulgado.

LEIA TAMBÉM: ‘Americana voltou a sorrir’: Chico lança marca e programação dos 148 anos

“Prometemos buscar meios de levar esse evento para os cantos da cidade e, graças a apoiadores, estamos conseguindo. Espero que o evento seja um sucesso, assim como foi no Zanaga, havendo participação da população em um momento tão especial e gratuito”, disse Juninho Dias, representando a presidente da instituição, Izabel Dias.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP