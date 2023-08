Pastor Miguel ouve demandas de moradores do Jardim Boer

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) visitou nesta quarta-feira (2) a região do Jardim Boer para inspecionar ruas e ouvir demandas de moradores. De acordo com o parlamentar, após o mapeamento, as solicitações serão protocoladas como indicações e requerimentos na Câmara Municipal e encaminhadas aos setores responsáveis da prefeitura para que sejam atendidas com urgência.

“Nós pediremos providências para que os problemas sejam resolvidos o mais rápido possível pelo poder público, para que seja garantida a segurança dos moradores”, explicou.

Professora Juliana pede informações sobre duração de velórios nos cemitérios de Americana

A vereadora professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Poder Executivo sobre a duração dos velórios nos cemitérios municipais.

De acordo com a parlamentar, desde a pandemia de Covid-19 houve a redução da duração dos velórios, bem como outras medidas para evitar a disseminação da doença, conforme determinações nos âmbitos federal, estadual e municipal.

“Moradores procuraram meu gabinete questionando a possibilidade de os horários dos velórios funcionarem como no período anterior à pandemia. Toda a população já retornou ao trabalho e o horário atual não permite que familiares e amigos, que moram longe, consigam acompanhar e prestar suas últimas condolências”, aponta Juliana.

A autora pergunta, no requerimento, se existe intenção ou estudos da administração pública sobre o retorno do funcionamento dos velórios municipais em horário anterior à pandemia.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária e encaminhado à prefeitura para resposta.

