Thiago Colombo está na disputa

por uma vaga do Conselho Tutelar em Americana. Ele tem 36 anos e é consultor previdenciário. Colombo mora no bairro Nova Carioba e trocou breves palavras com o NM. “Desde os 14 anos engajado em causas sociais, principalmente voltadas a saúde de crianças e adolescentes em vulnerabilidades.”

Como fez na eleição anterior, o NM pretende divulgar os nomes e entrevistar os 13 candidatos da cidade este ano. As eleições deste ano vão ser no dia 1o de outubro e os eleitores aptos (em dia) poderão votar.