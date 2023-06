Conselho Tutelar. Cai pra 13 o número de candidatos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana (CMDCA), vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, divulgou a lista com os aprovados na avaliação psicológica do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Americana. Com isso, os candidatos estão aptos a disputar a eleição do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2027. O edital foi publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (22).

Os candidatos são: Aline Martins da Silva, Camila Sanches Souza Sant Anna, Daniele de Freitas Franco, Lídia Maria Rodrigues Mamani, Luciana Andrea Tomaz da Silva Rebouças, Mêncio Mafra Toledo, Pedro Aparecido Gatti, Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionatto, Rita de Cássia da Silva Alves de Lima, Rodrigo Miletta Sousa da Rocha, Rosane Ramos Bassan e Thiago Colombo Silva.

A eleição do Conselho Tutelar será no dia 1º de outubro e a no dia 10 de janeiro de 2024 acontecem a nomeação e posse dos conselheiros eleitos.