White Label: o que é e como funciona?

O White Label é uma forma de terceirizar o desenvolvimento de produtos e serviços, sem precisar investir tempo e dinheiro nesse processo. Ao mesmo tempo, permite que a empresa contratante personalize a solução de acordo com as suas necessidades e as do seu público-alvo. Um exemplo é a plataforma do DeepTech, uma solução tecnológica da fintech DeepBank, que permite que os seus clientes tenham uma solução de bank White Label. Além disso, proporciona a criação de contas digitais personalizadas com a sua marca, oferecendo serviços como emissão de boletos, transferências, pagamentos, cobranças e conciliação bancária. Daniel Teles, Sócio Diretor do DeepTech, explica que o White Label é uma forma de democratizar o acesso à tecnologia e gerar valor para os clientes. “O White Label permite que as empresas ofereçam soluções inovadoras e diferenciadas aos seus clientes, sem precisar se preocupar com questões técnicas e regulatórias. Além disso, o White Label gera fidelização, pois os clientes se sentem mais próximos da marca que está por trás da solução”, afirma. Projeto quer acabar acesso de redes a crianças O White Label tem se tornado cada vez mais popular no mercado digital, pois oferece diversas vantagens para as empresas que optam por esse modelo, como redução de custos e riscos, agilidade e praticidade, diferenciação e competitividade e foco no core business. Portanto, o White Label é uma ótima opção para empresas que querem oferecer soluções tecnológicas personalizadas aos seus clientes, sem precisar investir na criação dessas soluções do zero. Com isso, elas podem ganhar tempo, economizar dinheiro e aumentar a sua competitividade no mercado.