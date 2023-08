Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança da vizinhança quando apareceu na copa de uma árvore para roubar cabos de fibra ótica no bairro Vila Nogueira, em Campinas. O indivíduo teve ajuda de um comparsa. O registro aconteceu no último domingo (30) por volta das 23h30.

O vídeo foi divulgado por uma moradora que preferiu não se identificar. Ela afirmou que os roubos dos fios são recorrentes na região no período da noite. Além dos fios, ela relata que os ladrões levam também portões e estepes de carros. Após o episódio, foi feito Boletim de Ocorrência nesta terça-feira (1). Ninguém foi preso.

Denúncias podem ser feita pelo 190 da polícia militar ou pelo telefone (08000 14 44 44) – canal de denúncias da empresa responsável.

