Gama localiza carros roubados; São Roque e Zanaga

Equipes da Guarda Municipal de Americana (Gama) encontraram dois carros que haviam sido furtados/roubados, um no bairro Zanaga e outro no bairro São Roque.

TAOS no Zanaga. Solicitação via controle que o veiculo Volkswagen Taos estava estacionado há dias no local. Em pesquisa, foi constatado produto de furto/roubo, sendo a empresa Unidas Locadora SA proprietária. O veículo foi apresentado e restituído.

PALIO no São Roque. Através de informações do Sub Inspetor Leandro de que o veículo Fiat/Palio estaria estacionado pela Rua Potengi e que havia registro de furto no veículo, equipe se deslocou até o endereço e foi e constatado que havia a queixa do crime. Sendo assim, o proprietário foi acionado. O veículo foi encaminhado até a Central de Polícia Judiciária para que fosse apreendido e restituído ao proprietário.

