Jovem barbarense recebe homenagem por atuação em rodeio (CSN)

O vereador Celso Ávila (PV) protocolou, no último dia 27, moção de aplauso ao jovem atleta Igor Emanuel Cavechioli por suas impressionantes conquistas na modalidade de montaria em touros no Circuito Safra Nova (CSN) de Rodeio – Campeonato Nacional. No cenário competitivo do CSN, ele alcançou impressionantes resultados ao conquistar o 1º, 3º e 4º lugar nos circuitos de Monte Mor, Cordeirópolis e Cesário Lange. Essas vitórias destacaram o jovem barbarense entre os 10 melhores do Ranking Nacional e o colocaram entre os 20 melhores regionalmente, pontuando para o tão almejado Campeonato Internacional.

“O rodeio, considerado um dos esportes mais radicais do planeta, tem encantado milhões de pessoas com suas emocionantes disputas entre homens e touros. Desde 2002, a atividade esportiva é regulamentada pela Lei Federal nº. 10.519, que estabelece normas gerais e reconhece provas de cronometragem e montaria, incluindo a montaria em touros, como modalidades esportivas”, ressaltou o vereador, destacando também que os peões de rodeio são oficialmente reconhecidos como atletas profissionais desde abril de 2001.

“Além do talento e dedicação demonstrados nas arenas, Igor também desempenha um importante papel como embaixador de Santa Bárbara d’Oeste, representando a cidade nos campeonatos nacionais e internacionais, sobretudo num esporte tão popular no Interior, enraizado na cultura brasileira”, explicou Celso Ávila, justificando a moção de aplauso.

