Pesquisa vai medir uso de telas por crianças no pós pandemia

Participação de pais e mães é online, através de formulário

Uma pesquisa na área da Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está buscando compreender a média de uso de dispositivos eletrônicos pelas crianças e suas finalidades. Para isso, está convidando pais e mães de crianças de 8 a 11 anos para responderem um formulário online.

“Pesquisas recentes têm investigado mudanças no tempo de uso de telas, isto é, dispositivos eletrônicos pelas crianças em consequência da pandemia da Covid-19 e de que forma elas potencialmente afetam o desenvolvimento da criança. É necessário, entretanto, compreender melhor a perspectiva dos pais em relação a estas possíveis mudanças, em especial, no que diz respeito ao tipo de dispositivo utilizado, finalidade, ao tempo de uso, e estratégias de controle parental”, afirma a aluna do curso de graduação em Psicologia, Bruna Motta Fodra, responsável pelo estudo.

O objetivo é obter esta compreensão da perspectiva parental sobre o uso das telas por seus filhos durante e posteriormente ao período de isolamento social. “Espera-se que os resultados possam elucidar aspectos importantes da relação das crianças com diferentes dispositivos eletrônicos e possíveis mudanças nesta relação durante os tempos da pandemia Covid-19”, explica Fodra.

O trabalho, intitulado “Qual é o tempo certo?: o uso de telas em crianças escolares”, tem orientação da professora Débora de Hollanda Souza, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, e apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Como participar

Podem participar pais e mães de crianças de 8 a 11 anos de todo o País. Para isso, basta preencher o formulário online, disponível até 30 de setembro, através do link https://encurtador.com.br/inwF0. O questionário contém perguntas sobre o acesso de seus filhos às telas, com o objetivo de identificar os principais dispositivos utilizados, sua avaliação dos mesmos, o tempo gasto em média em frente a telas, as principais atividades realizadas, bem como possíveis medidas de controle/monitoramento parental do tempo e conteúdo de acesso. Adicionalmente, pretende-se explorar como os pais avaliam esse uso das telas por seus filhos.

O tempo de resposta estimado é de 15 a 30 minutos; é garantido o sigilo de todas as informações e toda a participação é online. Saiba mais no perfil do Instagram do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociocognitivo e da Linguagem (GPDeSoL) da UFSCar, em https://encurtador.com.br/tAJOQ. Dúvidas podem ser esclarecidas com a pesquisadora Bruna Fodra, pelo e-mail brunafodra@estudante.ufscar.br. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 66734422.0.0000.5504).