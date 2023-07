Caso Marielle. PF faz ação e prende 1

Caso Marielle

A Polícia Federal e o MPF realizaram uma operação nessa manhã e acabaram de prender o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. Ele ajudou a esconder as armas de Ronnie Lessa, apontado como o autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson Gomes.

A prisão e as 7 buscas e apreensões que também foram realizadas nessa manhã devem ajudar a justiça a descobrir quem mandou matar os dois no crime político que chocou o Brasil.

Elcio Queiroz, motorista do carro no momento do assassinato de Marielle Franco, fez delação. Segundo Queiroz, foi Ronnie Lessa quem de fato atirou nos dois. A investigação muda de patar e agora, talvez, possa chegar aos mandantes.

A socióloga, ativista e política brasileira. Filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a Legislatura 2017-2020, durante a eleição municipal de 2016, com a quinta maior votação.

Ela defendia o feminismo, os direitos humanos, e criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro e a Polícia Militar, tendo denunciado vários casos de abuso de autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades carentes.

Em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, no Estácio, Região Central do Rio de Janeiro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP