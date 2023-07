A barbarense Laís Cruz de Lima e o técnico da equipe de Vôlei Masculino de Santa Bárbara d’Oeste, Alexandre Grillo Pan, foram convocados para o Universiades – Jogos Mundiais Universitários de Verão, competição que será disputada na China entre os dias 28 de julho e 8 de agosto.

Laís iniciou sua carreira em Santa Bárbara d’Oeste e atuou pelas equipes de Americana, Boituva, Clube Curitibano, Lavras de Minas Gerais e Valinhos, onde foi campeã da Superliga B e teve a oportunidade de disputar sua primeira Superliga. Defendeu também o São Caetano por 3 anos e hoje joga pela equipe de Blumenau. Ano passado, a líbero disputou o Pan-Americano Universitário do México pela UNIP e foi campeã do segundo Fisu América Games – Jogos Universitários Sul-Americanos. Laís é filha do técnico da equipe feminina de Vôlei de Santa Bárbara d’Oeste e coordenador da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Luís Antônio de Lima. No Mundial, o Vôlei Feminino do Brasil está no grupo A e enfrentará Polônia e Taipei.

Alexandre Grilo Pan é técnico da equipe de vôlei masculino de Santa Bárbara D’Oeste foi convocado pra ser assistente técnico da equipe masculina do Brasil, que enfrentará Alemanha, Itália e Taipei nos Jogos. Como atleta, Pan começou no Rio Branco de Americana, atuando também em várias equipes do Estado de São Paulo e de Minas Gerais. Defendeu também a equipe Pirelli de Santo André. Como treinador iniciou sua carreira na cidade de Santa Bárbara no ano de 2006 e depois passou pela equipe do Vôlei Futuro Araçatuba. Na temporada passada foi técnico da equipe feminina da AGEE São Carlos e retornou para trabalhar na equipe barbarense.