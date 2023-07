Brasil goleia (4-0) na estreia da Copa

O Brasil estreou com goleada na da Copa do

Mundo de Futebol Feminino. O time da técnica Pia fez 4 a 0 no Panamá em jogo que teve como destaque a atacante Bia Zaneratto.

A brasileira anotou 3 gols e se tornou a artilheira da atual edição do mundial. A craque Marta foi poupada e entrou nos minutos finais.

Cafu afirma: ‘Vini Jr é mais importante do que Neymar’

Cafu colocou um molho na discussão sobre qual é o jogador brasileiro mais importante em atividade. O ex-lateral-direito, bicampeão do mundo com a seleção, afirmou em entrevista para o site Futbin que Vini Jr. é está atualmente à frente de Neymar.

A lenda do futebol gravou vídeo para o site dedicado ao modo Ultimate Team do jogo de videogame EA FC, antigo Fifa. Nele, comentou os atributos que sua carta ganhou no jogo e também analisou alguns dos principais jogadores brasileiros em atividade.

Passagem de bastão

Uma das questões foi como anda o processo de transição entre Neymar e Vini Jr, na condição de referência técnica da seleção e do futebol brasileiro. Para muitos, Neymar ainda é o principal jogador brasileiro em atividade. Outros acreditam que Vini Jr já assumiu esse lugar. Cafu concorda com o segundo grupo:

– Vinícius é hoje um dos jogadores mais importantes do Brasil. Neymar é o mais conhecido, é tecnicamente melhor, mas o mais importante hoje é o Vini Jr, por tudo que vem fazendo. Sem dúvida são duas potências do futebol, mas por tudo que tem feito no Real Madrid, o Vini Jr. leva vantagem – afirmou.

Jogo das Estrelas no aniversário de Sumaré

O debate é dos mais acalorados. De um lado, Neymar, aos 31 anos, principal jogador do Brasil desde 2011, mas que tem vivido fase negativa principalmente com as recorrentes lesões nas últimas temporadas. Do outro, Vini Jr, que aos 23 já se tornou o principal jogador do Real Madrid, especialmente depois da saída de Benzema.

Dunga melhor que Casemiro

Cafu também foi questionado a respeito de Casemiro, atual camisa 5 da seleção brasileira e uma das referências do Manchester United, clube no qual emplacará sua segunda temporada. Ambos possuem em comum o fato de terem sido revelados para o futebol pelo São Paulo.

Mas o vínculo com Dunga, volante da seleção nos tempos em que Cafu reinou na lateral direita, é mais forte. O companheiro nas Copas do Mundo de 1994 e 1998 é soberano na posição, acredita Cafu.

– Casemiro é certamente um dos melhores volantes defensivos que o Brasil já teve. Nós tivemos Dunga, tivemos Mauro Silva, também dois grandes marcadores. Mas acredito que igual ao Dunga não tivemos.

– Mas o Casemiro é um grande jogador. Não surpreende que tenha se adaptado tão rapidamente à Premier League. Ele precisou de dois jogos para isso. Um grande jogador se adapta a qualquer lugar.

