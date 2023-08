A cadela Tandera entrou em ação na apreensão de droga

esta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi no período da tarde e foram 3 equipes da Guarda Municipal para chegar ao ponto de tráfico na linha do trem no Parque do Lago. Ninguém foi preso na ação que terminou com quantidade razoável de material do tráfico sendo recolhido.

Abaixo segue relato pormenorizado feito por agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

CANIL 01

.🚨GCM Edmar

.🚨GCM Caio

.🚨Cadela Tandera

.📍DATA: 01 de Agosto de 2023

.📍HORA: 14:30

.📍LOCAL: Av. Lázaro Gonçalves de Oliveira, 134 (linha férrea) – Parque do Lago

🛑 Apreensão de drogas

Chegou ao conhecimento das equipes que pelo local dos fatos estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas. Desta forma com o auxílio da cadela Tandera foi realizada uma varredura nas adjacências, sendo logrado êxito localizar entorpecentes e dinheiro em vários pontos, tais como em moitas de capim, trilhos da linha férrea, entulhos diversos entre outros. Dados apresentados no plantão policial onde todo o material foi apreendido.

– 146 porções de maconha

– 116 eppendorfs de cocaína

– 100 pedras de crack

– 22 porções de haxixe

– R$ 77,00 em espécie