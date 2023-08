Radar da Avenida Brasil é o que mais multa em Americana

O radar instalado na Avenida Brasil, em Americana, é o que mais aplica multas no município. A velocidade máxima permitida é de 50km/h.

A cada 2h45, um veículo foi multado em frente ao CCL, nos primeiros seis meses de 2023. Foram 1.762 flagrantes de excesso de velocidade registrados entre 1° de janeiro e 30 de junho somente neste ponto.

Ao todo, foram 29.195 multas aplicadas nesse período, mas apenas 12.383 delas foram validadas, já que a Prefeitura cancelou as autuações registradas nos novos pontos, instalados em fevereiro.

O segundo local com maior número de multas foi o radar da Avenida de Cillo, em cima da SP-304, no sentido bairro (subida). Foram 1.481 multas. Levando em consideração o sentido centro, no mesmo endereço, foram mais 1.011 autuações.

Em 3° está o radar da Avenida Gioconda Cibin (final da Iacanga), com 1.359 registros.

Nem de perto esses números se comparam ao que foi registrado na Avenida Nicolau João Abdalla, quando foram registradas 5.684 multas em apenas 1 mês. Todas foram canceladas após repercussão.

O valor total das multas aplicadas este ano chega a R$ 3.7 milhões. Valor médio de R$ 300 por condutor.

