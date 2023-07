A Prefeitura de Americana segue trabalhando na recuperação da malha viária. Atualmente, são 64 vias públicas que estão em processo de recapeamento e mais 11 que serão pavimentadas.

Com recursos próprios, o município está recuperando 49 vias, nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro. Serão investidos R$ 25.299.822,04.

Além disso, através do programa Desenvolve SP, mais 15 ruas e avenidas ainda serão pavimentadas, totalizando 24 vias, com recursos no valor de R$12.301.677,91, intermediados pelo deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“O problema da malha viária de Americana é antigo, por isso, desde o início do nosso mandato temos buscado recursos para fazer esses investimentos. Além dessas ruas já em processo de recape, estamos fazendo novas listas, com outras vias, para tentar verbas estaduais e federais para continuar o trabalho”, explicou o prefeito Chico Sardelli.

“São números expressivos, que demonstram o quanto essa gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi tem se preocupado e investido em mobilidade urbana”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

No primeiro semestre de 2023, foram recapeadas 32 ruas e avenidas e 10 vias pavimentadas.

