Cigarro eletrônico e câncer de cabeça e pescoço

Além do câncer no pulmão, os usuários do cigarro eletrônico também podem apresentar tumores cervicais, leucemia, câncer de pele e tireoide.

É o que aponta pesquisa publicada no World Journal of Oncology, que cruzou dados sobre o histórico de câncer e de consumo do vape (nome em inglês utilizado para o dispositivo).

“Os jovens estão usando de forma perigosa, achando que não faz mal. Mas é bom lembrar que o cigarro eletrônico tem nicotina e outros poluentes, e em geral quem usa, fuma muito mais que um cigarro comum”, destaca o Dr. Dorival De Carlucci Jr., Cirurgião de Cabeça e Pescoço do Hospital São Luiz Morumbi.

O Alerta acontece no mês em que são celebrados o Julho Verde e o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço (27/7), que buscam promover a conscientização sobre o enfrentamento da doença.

A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para este ano é de cerca de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço, incluindo tumores de boca (cavidade oral), laringe e tireoide.

“Câncer de cabeça e pescoço” é um termo que engloba uma série de tumores malignos que podem aparecer na boca, orofaringe, laringe (onde estão as cordas vocais), nariz, seios nasais, nasofaringe, órbita, pescoço e tireoide.

Esses tumores estão entre os tipos de câncer mais comuns no Brasil. A boa notícia é que quando descoberto no começo, a chance de cura chega a 90%.

É importante ficar atento aos principais sintomas do câncer de cabeça e pescoço: aparecimento de nódulo no pescoço, manchas brancas ou avermelhadas na boca, ferida que não cicatriza, dor de garganta ou alterações na voz por mais de 15 dias e dificuldade ou dor para engolir.

Fatores de risco

Câncer de tireoide: Dieta pobre em iodo, radioterapia em baixas doses (principalmente na infância), histórico familiar, obesidade, tabagismo, poluentes ambientais.

Câncer de laringe: Consumo de tabaco (cigarros, charutos, cachimbos, narguilés), consumo excessivo de bebidas alcoólicas e excesso de gordura corporal.

Prevenção do câncer de cabeça e pescoço

– Pare de fumar cigarro comum ou eletrônico;

– Mantenha a higiene bucal em dia;

– Em casos com fatores de risco, faça acompanhamento regular para detectar precocemente e investigar alguma lesão suspeita;

– Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas;

– Procure manter uma alimentação saudável e pratique atividade física.

