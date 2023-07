Após condenação, Felipe Corá posta retratação à Esther Moraes

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota), publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira, uma retratação por suas falas ofensivas proferidas contra a colega de bancada, a vereadora Esther Moraes (PL).

Corá foi condenado por danos morais no início de julho a pagar R$16 mil à Esther, além da publicação da retratação, que deverá permanecer no ar por 30 dias ininterruptos.

SAIBA MAIS: Felipe Corá condenado a pagar R$16 mil por mandar vereadora “latir mais”

Em novembro de 2022, após a polêmica, Corá já havia concedido entrevista à imprensa reconhecendo a gravidade de suas falas.

CASO: Durante uma discussão no plenário da Câmara Municipal, Felipe chamou Esther de insignificante e, enquanto a vereadora usava a palavra, disse para que Esther ‘continuasse latindo’. Relembre aqui

A Comissão de Ética da casa, presidida pelo vereador Reinaldo Casimiro (Podemos), arquivou o caso sem sequer ouvir qualquer testemunha sobre o caso.

Após o episódio, a Esther sofreu novamente violência de gênero no plenário da Câmara Municipal em um episódio com o presidente Paulo Monaro (MDB). A vereadora também fez denúncia do caso, que teve repercussão nacional.

Veja a retratação na íntegra:

RETRATAÇÃO PÚBLICA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Eu, Felipe Eduardo Gomes Corá, venho por meio desta nota de retratação, lamentar os comentários ofensivos proferidos em 16 de novembro de 2022, em sessão realizada na Câmara Municipal de Santa Barbara d’Oeste, feitos à Vereadora Esther Galina da Silva Branco de Moraes. Reconheço a gravidade da minha fala, e por isso, peço minhas sinceras desculpas.

Essa retratação é resultado direto da recente condenação judicial proferida no processo de nº 1000557-20.2023.8.26.0533. Lamento profundamente os impactos que minha fala surtiu na vereadora, seja em seu bem-estar, ou em sua reputação.

Peço mais uma vez, desculpas à vereadora, a sua família, amigos, e todos aqueles que foram afetados por minhas palavras proferidas naquela oportunidade.

Santa Bárbara d’Oeste, 21 de julho de 2023.

Felipe Eduardo Gomes Corá

Vereador.

