Americana recebe a peça “A Pipa e a Flor”, de Rubem Alves, neste sábado e domingo

Americana (SP) recebe neste sábado e domingo, dias 22 e 23 de julho o espetáculo “A Pipa e a Flor”, inspirado na obra clássica do escritor, educador e psicanalista Rubem Alves. No sábado (22), das 13 às 14h, também haverá uma oficina de teatro para os primeiros 20 inscritos. Uma das apresentações (11h30) será interpretada em Libras.

Os eventos, que são gratuitos, acontecerão na Editora Adonis (rua José Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I), em Americana.

A peça, direcionada a todos os públicos e faixas etárias, aborda basicamente as relações humanas, seus encantos, aventuras, sonhos e buscas.

A obra de Rubem Alves expõe o relacionamento entre uma pipa e uma flor que se apaixonam apesar das diferenças. A flor, que amava a pipa, a queria o tempo todo fixada no jardim; já a pipa não conseguia ser feliz sem poder voar. Da história emergem sentimentos muito comuns presentes na vida das pessoas, como a felicidade, amor, inveja e ciúme. Segundo Laerte Asnis, diretor da peça e responsável pela encenação e adaptação do texto, a obra permite a todos refletir sobre a importância que cada um desempenha dentro de uma relação, seja no âmbito amoroso, familiar ou no ambiente de trabalho.

PROJETO – A peça é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio do PROAC/ICMS e patrocínio da Harald Chocolates e Urbano Alimentos.

“A Pipa e a Flor” é encenada pela companhia de Teatro do Grande Urso Navegante, cujo elenco engloba o ator Laerte Asnis, acompanhado da musicista Luciana Vieira.

A estreia da peça aconteceu em 21 de dezembro de 1999 e, desde então, vem sendo encenada em diversas instituições culturais, educacionais e empresariais do Brasil e Portugal, em um total de 1700 apresentações até o momento. Este ano o projeto contemplará 10 cidades do Estado de São Paulo, incluindo Americana.

O espetáculo, que tem duração de 45 minutos, é composto por música ao vivo com repertório erudito e cantigas de roda reproduzidas ao som de um piano. A peça é interativa e permite a todos refletir sobre a felicidade, o brincar e a arte do bem viver.

BATE-PAPO – Ao final da apresentação haverá um bate-papo com o elenco sobre a importância do tema que permeia a obra de Rubem Alves. Será abordada ainda sobre a importância do teatro, do livro, da leitura e da música na formação integral da criança.

Apresentação da peça “A Pipa e a Flor” em Americana

Sábado, dia 22/07/2023 às 10h00 e às 11h30*

Domingo, dia 23/07/2023 às 10h00

Local: Editora Adonis

Rua Jose Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I

Retirar ingressos pelo site:

Evento gratuito

*Sessão com Interpretação em Libras

Oficina de teatro para maiores de 16 anos

Sábado, dia 22/07 das 13h00 às 14h00

Local: Editora Adonis

Rua Jose Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I

Inscrições: (11)995112557 – WhatsApp

20 vagas – Primeiros inscritos

Evento gratuito

