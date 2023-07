O Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/Panpharma realiza na próxima segunda-feira (24 de julho) mais um processo seletivo para contratação de novos colaboradores para seu imenso CD (Centro de Distribuição) instalado no final de 2022 às margens da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa. Estão em disputa vagas para Auxiliar de Logística, inclusive para cadastro reserva. A seleção da empresa ocorre a partir das 13h30, no auditório da Prefeitura de Nova Odessa (na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro).

Os interessados devem comparecer munidos de currículo e caneta. A empresa exige dos candidatos disponibilidade de horário e Ensino Médio Completo. É “desejável” ter experiência na área. Os benefícios incluem vale refeição, vale transporte, convênios médico e odontológico e cesta básica.

LEIA TAMBÉM: Brasil. 144 mil cartões roubados e vendidos na dark web

O complexo logístico do Grupo Santa Cruz – especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal – é dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR.

Localizado em um prédio de aproximadamente 34 mil m² e capacidade inicial para armazenar até 8 milhões de produtos, a empresa já gerou centenas de empregos para moradores da cidade. A previsão é de que outras sejam preenchidas até o final deste ano, totalizando aproximadamente 650 empregos diretos e indiretos (vendedores).

VAGAS DO PLT

O PLT de Nova Odessa recebe diariamente currículos para a seleção de profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail, ou entregar das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que fica na Rodoviária Municipal. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Graças a uma série de medidas tomadas pela gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) desde 2021, ainda durante a fase mais crítica da pandemia, a Economia de Nova Odessa voltou a crescer.

Tanto que, entre 2021 e 2023, foram anunciadas as chegadas do Centro de Distribuição do Grupo SC/Panpharma, do Frigorífico Boi Forte, da Transportadora RodoBox Logística, da Localiza Veículos, da Skyfit, da Bekaert Deslee, da Modal Locação de Autos, da Apta Distribuidora, do Pátio Anhanguera (de caminhões), da Agilbag, da Têxtil Bodini (colchões) e da Boxer Máquinas de Solda – entre outras.

No início do mês, foi lançada a pedra fundamental das obras do ZED Mall Nova Odessa, o primeiro shopping center da cidade, em construção na Avenida Carlos Botelho, no Centro. O investimento direto (privado) pelos parceiros Investitore Empreendimentos e São José Investimentos pode chegar a R$ 45 milhões.

O empreendimento ainda vai criar 180 vagas subterrâneas de estacionamento. Uma grande galeria com elevadores, escadas e rampas de acesso irão fazer parte da galeria central do shopping, que fará conexão com todos os pavimentos do empreendimento. A previsão de inauguração é para meados de 2024.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP