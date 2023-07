Motociclista morre degolado por linha com cerol em Sumaré

Cremildo Ferraz de 52 anos voltava de um supermercado junto à esposa quando foi atingido pelo cortante.

O caso ocorreu no fim da tarde de ontem (20) na Rua Guaraci, no bairro Guaíra.

LEIA TAMBÉM: De cada 10 mortos no trânsito em Americana, 9 são do sexo masculino

O motociclista chegou a dar entrada no Hospital Estadual do município, mas não resistiu.

A multa para quem comercializa esse tipo de material pode chegar a R$ 173 mil e R$ 1.700 para quem utiliza, mas o responsável não foi identificado. Ninguém foi preso.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP