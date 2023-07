Morte de Dercy Gonçalves completa 15 anos com homenagem na Times Square

Dolores Gonçalves Costa, artisticamente conhecida como Dercy Gonçalves, faleceu no Hospital São Lucas em Copacabana , Rio de Janeiro no dia 19 de julho de 2008 devido uma complicação decorrente de uma pneumonia.

Exatamente no dia que sua morte completa 15 anos, uma linda e justa homenagem foi feita em sua memória na Time Square onde fotos que marcaram a sua biografia foram divulgadas.

A comediante aparece em imagens ao lados de outras grandes personalidades que marcaram a trajetória de Dercy, bem como o humor e a comunicação brasileira, entre elas, Silvio Santos.

O autor da homenagem ,Julinho do Carmo, é conhecido no meio artístico pelo seu profissionalismo, temperamento marcante e por ser filho do coração de Dercy.

O temperamento ele atribuiu ao convívio com Dercy que influenciou diretamente a sua formação sendo responsável por ela.

“Tivemos uma ligação muito forte, o Brasil e o mundo precisam preservar e manter vivas estas figuras que são eternas devido o legado que deixaram na televisão, na comédia, em nossos corações”, declara Julinho do Carmo.

É importante salientar que o desejo de Dercy era que o seu corpo fosse enterrado em pé.

Segundo ela, este ato significava que após a morte ela poderia continuar andando.

Portanto, no dia seguinte ao seu falecimento, o caixão foi posto de pé na sepultura em Santa Maria Madalena, conforme a solicitação da comediante.

Ou seja, a homenagem na Time Square, que a cada meia hora exibiu imagens deste ícone, é um símbolo que reforça que a Dercy continua viva, desbravando novos caminhos.