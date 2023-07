A Festa Julina do Instituto JR Dias acontece neste sábado, no Campo do Society do Zanaga, em Americana.

Tudo no evento é gratuito. Além das comidas, os presentes também poderão se divertir com a quadrilha da entidade e muita música.

O evento acontece das 19h as 22h. O society fica na Rua Inglês de Souza. Além de totalmente gratuito, a festa é aberta a toda a população.