Morre Doraci Duzzi após luta contra ELA

Morreu na madrugada desta terça-feira Doraci Duzzi

após longa luta contra a ELA (Esclerose lateral amiotrófica doença rara). A família se engajou na luta contra a doença e fez parte de grupos de apoio e maior conhecimento do problema.

Aos 63 anos, Doraci era a filha mais de Lino Duzzi (in memorian) e Diva Gadioli Duzzi. Deixa a mãe e os irmãos Vanderlei e o ex-vereador Valdecir.

Velório a partir das 10 horas no cemitério da Saudade em Americana e sepultamento também as 15 horas no cemitério da Saudade.

Abaixo a nota emitida por Valdecir Duzzi.

É com imenso pesar que venho comunicar a partida desta querida e amada pessoa, nossa irmã Doraci Duzzi. Hoje, com uma tristeza enorme no coração, nós nos reunimos para dizer adeus. Ninguém poderia contar com este dia, que enfrentaríamos isso logo agora, mas não há muito o que fazer além de nos despedirmos. Hoje, não teremos mais você nesta vida, mas a teremos sempre em nossos corações. Que Deus abençoe e a receba minha irmã e obrigado a todos familiares e amigos que sempre oraram por ela.