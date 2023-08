Brasil 1º no ranking mundial em sites de apostas esportivas

Brasil em alta. O mercado mundial de apostas esportivas

tem crescido significativamente. Só no último ano, foi atingido a marca recorde de mais de 14 bilhões de acesso no mundo todo. A surpresa, é que o Brasil é o país que lidera em primeiro no ranking mundial, com 3,19 bilhões de acessos (que representa 22,78% do total).

É o que revela um estudo divulgando pela plataforma de códigos CupomValido.com.br, com dados da SimilarWeb.

O número de acessos pelos brasileiros é tão alto, que chega a ser quase duas vezes maior que o segundo colocado, os britânicos com 1,61 bilhões. O terceiro lugar fica com a Nigéria, com 1,29 bilhões de acessos.

Cenário no Brasil

Somente no último ano, o interesse dos brasileiros por sites de apostas esportivas cresceu mais de 75%, principalmente influenciado pela Copa do Mundo.

Este crescimento, só ficou abaixo do Chile, que obteve um expressivo aumento de 100% no volume de acessos. Desde 2018, com a regulamentação do mercado de apostas esportivas, o segmento tem crescido significativamente. Atualmente existem 238 sites de apostas no Brasil.

O estado de São Paulo é quem mais acessa sites de apostas esportivas, seguido por Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

