Desenganada pelos médicos, Americanense que caiu de paraglider volta a andar

Em conversa com o Portal Novo Momento ela contou sobre os momentos de aflição que passou.

Tudo aconteceu no último Natal. Ela e mais 15 familiares curtiam uma tarde de sol na praia em Bertioga-SP quando seu tio e irmãos decidiram voar de Paraglider.

Tudo correu bem, até que na vez de Lorrana, quando ela e o instrutor estavam se preparando para pousar, uma linha de pipa com cerol atingiu o equipamento. O profissional tentou se comunicar com o filho e ela desmaiou após entrar em desespero.

Ao cair no asfalto, o instrutor amorteceu parte do impacto da jovem e veio a óbito na sequência.

Lorrana, que acaba de completar 24 anos, conta que permaneceu internada no litoral por um mês e passou por cirugias na coluna e nos calcanhares.

Ela segue fazendo fisioterapia três vezes por semana e, embora com menos flexibilidade, ela já comemora os primeiros passos.

Lorrana conta que na opinião de alguns médicos ela iria ficar tetraplégica, sem possibilidade de movimento nos braços e nas pernas, mas Deus “operou um grande milagre” comenta bastante feliz.

Uma de suas primeiras publicações nessa nova fase, com a melhora dos movimentos, foi um agradecimento pela possibilidade de ajoelhar para orar.

A jovem caiu da altura de um prédio de 5 andares, teve a vértebra dilacerada e colocou 8 pinos nas costas.

Mas hoje ela transborda uma energia muito boae conta seu testemunho na igreja, para amigos e nas redes sociais: “Deus foi tão bom comigo”.

