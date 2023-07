10 mil pessoas prestigiam primeiro show da carreira do americanense Sami Rico

Filho de José Rico, Sami decidiu dar continuidade ao legado de 5 décadas do pai.

Estreitou ontem na abertura do festival de inverno de Amparo-SP o cantor Sami Rico, de 23 anos.

Apaixonado por música, com um timbre semelhante ao do saudoso garganta de ouro, mas um perfil único, Sami já havia passado por alguns “testes de fogo” no palco das duas últimas edições da Festa do Peão de Americana, com rápidas apresentações ao lado de Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Milionário.

Ontem (23), sob a condução do produtor Bruno Brito, Sami proporcionou ao público um show completo com repertório de tirar o fôlego.

Seu empresário, Guilherme Lahr, comemorou: “primeiro de muitos! Boraa.”

