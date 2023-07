“AgroKen”. Rafael Macris vira meme em programa da Jovem Pan

Ex-vereador de Americana Rafael Macris – filho e irmão de ex-deputados renomados da política -, virou meme no programa “Morning Show” da Jovem Pan, nesta segunda-feira, soltou informações erradas ao vivo, além de algumas “pérolas”.

O novo militante do MBL – mas ainda presidente do PSDB em Americana -, Rafael disse no programa que El Salvador se transformou no 2º país latino mais seguro do continente. A fala teria sido do próprio presidente do país, Nayib Bukele.

INFORMAÇÃO ERRADA. Além dessa informação não constar nos relatórios de institutos que medem esse tipo de indicativo, como a GPI, por exemplo, o dado é desmentido pelo próprio Ministro da Justiça e Segurança de El Savador, Gustavo Villatoro que disse que o país fechou 2022 com 8 homicídios por cada 100 mil habitantes, percentual superior ao de países como Chile, Peru e até Argentina.

“PÉROLAS”. Herdeiro da família Macris, que há décadas está na política, Rafael se gaba ao falar do agronegócio. Ele costuma afirmar em suas redes sociais que faz parte do ramo que carrega o Brasil, inclusive, citando a atividade em sua apresentação no perfil do Instagram. O NM levantou que Rafael, além de político, é sócio em uma empresa que vende máquinas para o setor. Ainda, na entrevista, Rafael disse que “não sabe” se homem deve ir a Chás de Bebês e que o Brasil investe muito em ensino superior.

Participação do novo militante do MBL no programa Morning Show da Jovem Pan aconteceu na manhã desta segunda-feira (24) e até o início da tarde de hoje aparecia como o episódio menos assistindo dos últimos três meses, com 95 mil views.

“AGROKEN”. No final do programa, o apresentador mostrou um meme de Rafael — que minutos antes havia criticado quem perdia tempo com o assunto da Barbie, mas que acabou deixando escapar que foi assistir ao filme — na trolagem que surgiu no Twitter, o americanense aparece vestido de regata jeans aberta, um abdômen “tanquinho” e o fundo rosa. Até Antonia Fontenelle, que participava do programa, pediu para que Rafael tirasse a camisa pra ver se a imagem era verdadeira.

