Rafael Macris chama de “mamata” ação praticada por anos pelo PSDB

O ex-vereador de Americana, presidente do PSDB municipal e agora militante do MBL, Rafael Macris, vem chamando a atenção em suas redes sociais pelas publicações bastante polêmicas.

Além de criticar de forma ferrenha o governo Lula (PT), Rafael parece se esquecer do “ninho” de onde veio e que o fez iniciar na política. Na semana passada, filho do ex-deputado federal Vanderlei Macris e irmão do também ex-deputado estadual Cauê Macris, Rafael fez um ataque a uma ação de Lula que ‘era’ muito praticada pelo partido que ainda preside e que muito contribuiu para as eleições da família Macris.

Rafael atacou a nomeação de Jean Wyllys para assumir um cargo de assessor de comunicação na Secretaria de Comunicação do atual governo federal. O que se destacou, na verdade, não foi a crítica ao nome de Jean, mas sim uma palavra usada por Rafael em sua postagem. O herdeiro da família Macris escolheu a palavra “Mamata” para ilustrar sua ideia.

CARGOS E NOMEAÇÕES DO PSDB. É histórico em Americana o PSDB ter diversos cargos indicados nos governos não só municipal, mas também estadual, principalmente quando Cauê, irmão de Rafael, foi presidente da Assembleia Legislativa (ALESP). A postagem de Rafael, colocando como “mamata” algo que se praticava com intensidade em seu próprio partido, o fez ser motivo de chacota nos bastidores da política americanense. Aliás, as atitudes de Rafael agora militante do MBL – esquecendo seu histórico político -, não tem agradado seus familiares, segundo fontes contam ao NM.

Outro ponto que se destaca é que esses mesmos cargos do PSDB eram designados, em sua totalidade, a trabalharem para Rafael nas eleições, deixando os outros candidatos sem o apoio esperado. O NM já recebeu relatos de integrantes do PSDB afirmando que quando o Rafael era candidato “todos tinham que trabalhar pelo nome dele”.

