Giovana vive 'perrengue chique' em Harvard

Giovana e seu ‘perrengue chique’ em Harvard



A ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato foi viver seu perrengue de leve nos Estados Unidos. Ela foi fazer um summer course (curso de verão) na prestigiosíssima universidade de Harvard e dividiu com os seguidores um pouco da experiência vivida por uma das grandes da Ivy League.

Estudar? Check! 🎓 Passei mais tempo lendo e elaborando análises do que qualquer outro momento da vida📚😅. Na sala de aula, uma mistura incrível de nacionalidades e histórias de vida fascinantes.

As fotos publicadas por GF mostram um pouco do dia a dia na universidade. Harvard não é uma universidade barata e um curso de verão por lá custa entre R$ 20 mil e R$ 40 mil (dependendo do tanto de matérias que se vai estudar).

A americanense contou que se surpreendeu com o ambiente da universidade.

Estudar aqui é um festival de inovação o tempo todo 🚀🔥 Espaços de estudo e interação por toda parte, novas ideias são estimuladas e apreciadas, encontros de startups e aceleradoras são frequentes. Ah, e as empresas impactantes? Elas estão por toda a parte! 🏢💼

A HSS é a escola de verão de Harvard e está aberta para qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade. Não é possível fazer uma faculdade específica e completa na HSS, nem uma pós ou um mestrado, já que ela se resume aos meses de Junho a Agosto, o verão no hemisfério norte.

Ela também elogiou a comida e deu dicas para quem quiser fazer um curso por lá.

E sabe o que é fresco e barato? As ostras do mercado público de Boston direto das fazendas locais 🦪🤤 Harvard e Boston têm de tudo e é definitivamente um ecossistema bem construído onde se respira inovação. Inspirador!

