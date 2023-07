Atropelou motoqueiro, fugiu, bateu no poste e ainda devia à Justiça

Um homem atropelou um motoqueiro, fugiu, bateu no poste e ainda devia à Justiça

foi detido na madrugada de sábado (15/07/23) em Nova Odessa.

O caso começou por volta das 01h50, a equipe da viatura 28 da GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa, em patrulhamento pelo Jd. Santa Rosa, ouviu um forte estrondo vindo do cruzamento das Avenidas Ampelio Gazzetta e Ernesto Sprogis, altura do Jardim Santa Rosa.

Rapidamente a equipe deslocou ao local, onde havia uma moto e um indivíduo caído ao solo. De imediato foi providenciado o socorro à vítima. Nesse momento, testemunhas informaram que um veículo HB20 na cor branca havia atropelado o motoqueiro e se evadido sentido Jardim Maria Helena.

A equipe da VTR 29 aguardou a chegada da ambulância e preservou o local do acidente, enquanto as equipes das VTRs 22 e 28 localizaram o veículo na Rua Pedro Parras de Camargo, abandonado batido contra um poste. No assoalho do veículo, foi localizado um revólver calibre .357 municiado. O local foi isolado e preservado para a perícia.

De posse das características dos indivíduos, a equipe da VTR 22 saiu em diligências, e no Parque Klavin obteve êxito em localizar um casal com as mesmas características dos envolvidos.

Realizada a abordagem, os mesmos confirmaram que estavam no veículo HB20 que atropelou o motoqueiro, veículo este que foi produto de furto no dia 12/07/23 na cidade de Americana, e na data de hoje ostentava placas trocadas.

Pesquisados os antecedentes criminais da parte masculina K. A. S., foi constatado que o mesmo está evadido do sistema prisional desde o dia 19/06/23, onde cumpria pena pelo crime de roubo, restando ainda quase 2 anos de pena a cumprir. Diante dos fatos as partes, veículos e a arma foram apresentados na Delegacia do Município, onde o indivíduo foi autuado em flagrante, permanecendo preso e à disposição da Justiça.

