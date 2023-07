Trancoso, Bahia, no inverno, também é "massa"

Trancoso (Porto Seguro, Bahia) é um dos vilarejos mais antigos do Brasil.

Fundado por missionários jesuítas em 1586, o local manteve-se praticamente intacto (sem eletricidade ou qualquer infraestrutura) até a década de 1970, quando foi “redescoberto” por viajantes e hippies de todo o mundo e, desde então, vem conquistando pessoas de todo o globo devido a uma simplicidade que oferece diversidade, conforto e modernidade.

Localizado na região da Costa do Descobrimento, mais precisamente no município de Porto Seguro, o vilarejo está mais próximo do Espírito Santo do que de outros estados vizinhos. Seu clima conta com temperaturas amenas o ano inteiro. De novembro a abril, a média máxima fica entre 28°C e 30°C e a mínima fica na faixa dos 23°C. Os meses mais frios, ou menos quentes (junho, julho e agosto) registram máxima de 25°C e mínima de 19°C.

As chuvas moderadas aparecem ao longo de todo o ano, mas surgem mais no verão. A maior incidência registrada é em novembro, com 148 mm. O mês de agosto conta com menos precipitações, com a marca de 60 mm. Para julho e agosto de 2023, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê que elas estejam de 10 a 50 mm abaixo da média. O sol sempre aparece na região, mesmo que intercalado com rápidas passagens de água.*

Americana busca incrementar turismo

Casa da maior diversidade marinha do oceano Atlântico Sul, a região possui características naturais singulares, com grande importância biológica e histórica, que oferece roteiros sustentáveis. O que gera melhor distribuição de renda, valorização e protagonismo da comunidade local, além da conservação e restauração do meio ambiente e da história do Brasil.

Entre as inúmeras opções de hospedagem o UXUA Casa Hotel & Spa oferece uma experiência trancosense singular. Aqui os visitantes hospedam-se em casas históricas restauradas no Quadrado de Trancoso, parte central da região, e outras que foram adicionadas pelo ex-diretor criativo da marca italiana Diesel, Wilbert Das ao longo do tempo, totalizando 16 casas totalmente exclusivas, repletas de antiguidades e decoração com materiais restaurados da região.

Treze dessas casas estão distribuídas em uma área com nove mil metros quadrados de jardins abundantes, onde ficam também a piscina revestida de Quartzo Aventurino (conhecido por suas propriedades curativas), academia, UXUA Vida Spa & Lab e ateliê com tear antigo. A poucos passos estão outras três casas. O UXUA ainda conta com Praia Bar na praia dos nativos e restaurante no próprio Quadrado e uma fazenda orgânica. A famosa hospitalidade baiana é onipresente.

Para as férias de julho, o UXUA oferece uma noite cortesia para estadas com mínimo de 4 noites.

Para os viajantes brasileiros que desejam desbravar o local, a boa notícia é que os preços dos voos nacionais caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Um estudo do metabuscador de viagens KAYAK** aponta, além da queda nos preços, as cidades que mais têm buscado o destino como opção para as férias de julho.

As passagens de Porto Alegre para Porto Seguro, por exemplo, caíram 37% em relação ao mesmo período em 2022. Já no Rio de Janeiro, os preços das passagens de pessoas que vão para o mesmo destino contam com um valor 27% mais barato em relação ao ano anterior.

Em Goiânia também houve queda nos preços das passagens. Neste caso, ainda mais expressiva, com 38% em relação ao ano passado. Belo Horizonte e Brasília também apresentaram queda de preços, indicando que Trancoso e toda a região da Costa do Descobrimento são uma boa opção para quem deseja se aventurar economizando mais.

*Dados do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia

** O levantamento foi realizado na base de dados do KAYAK considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, a partir dos principais aeroportos do Brasil, para Porto Seguro. Como datas de buscas, foram consideradas de 01/03 a 31/05 de 2023, comparadas com o mesmo período de 2022. Para datas de viagem, foram consideradas 01/07 a 31/07 de 2023, versus o mesmo período do ano anterior. Os preços e percentuais são uma média e podem variar com o tempo.

