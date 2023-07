PSD decide expulsar Mantovani após ataque a Moraes

O empresário era figura em baixa no meio político de Santa Bárbara d’Oeste e o partido optou por ‘cortar o mal pela raiz’ afim de não criar mal estar ao nome forte na cidade- vereador Eliel Miranda. O time pessedista ainda tenta, com a medida, se dissociar do bolsonarismo mais radical, que atenta contra o Estado de Direito e agride pessoas na rua. Aparentemente, a decisão veio do comando estadual do partido- liderado pelo ex-ministro Gilberto Kassab.

“Independentemente da condição de sua filiação partidária, o PSD repudia o episódio. Caso confirmada a filiação ao partido, acionará a Comissão de Ética da legenda para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis, que devem culminar em sua expulsão”, afirmou o Partido diante da possibilidade do empresário já ter se desfiliado.

Kassab hoje circula bem nos governos Tarcísio (Republicanos) tendo o vice-governador e Lula, ocupando ministérios.

SOBE, DESCE E CADEIA– Observadores e torcedores viram potencial em Mantovani após o entrevero com Alexandre de Moraes. Mas pesam contra ele seu baixo potencial eleitoral (nem era cotado a nada antes das agressões), a idade- 71 anos, e ainda o risco de ser preso por conta dos ataques. O inquérito vai seguir e ele e esposa devem ser ouvidos na próxima terça-feira na polícia federal em Piracicaba.

Oposição vai rachada na eleição SB?

Eliel é hoje considerado um dos nomes mais importantes do partido na região. Com mais de 50 mil votos para deputado na eleição de 2022, ele se tornou queridinho de Kassab e precisa ‘alavancagem’ de votos na cidade para ser eleito em 2026 e garantir sua cadeira na Câmara dos Deputados ou mesmo na Alesp (Assembleia Legislativa).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento