Língua Peluda. Saiba o Que É Como se Prevenir

Um americano de 64 anos surpreendeu os médicos ao procurar o hospital duas semanas depois de perceber a própria língua peluda e verde.

O caso foi reportado em um artigo da revista científica New England Journal of Medicine. O paciente havia tomado antibióticos para um problema na gengiva duas semanas antes do início dos sintomas e era fumante há muitos anos. No primeiro atendimento, os médicos suspeitaram que a cor verde da língua poderia ser causada por um fungo, mas a análise posterior revelou que o problema era devido ao acúmulo de bactérias.

O que é língua pilosa?

A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal, Dra. Bruna Conde, explica que a língua pilosa é uma condição inofensiva, em que as papilas gustativas na superfície da língua crescem anormalmente, tornando-se mais longas e parecidas com pelos. Essas papilas são responsáveis por detectar sabores e texturas na comida, mas, quando crescem em excesso, podem criar uma aparência desagradável na língua.

De acordo com a Academia de Medicina Bucal dos EUA, a língua pilosa é uma condição relativamente comum que afeta cerca de 13% da população. Embora possa ocorrer em pessoas de qualquer idade, é mais comum em adultos, especialmente em homens.

A entidade explica que a língua pilosa ocorre devido a um descolamento defeituoso do tecido que cobre a língua. Normalmente, a língua é coberta por pequenas estruturas cônicas chamadas de papilas filiformes, que têm aproximadamente um milímetro de comprimento.

Causas da língua pilosa

A principal causa da língua pilosa é a má higiene oral. Quando a higiene bucal é inadequada, podem se acumular células mortas na língua, o que pode levar a um acúmulo de bactérias e crescimento excessivo das papilas gustativas. Além disso, o uso prolongado de antibióticos, tabagismo, consumo excessivo de álcool e certas condições médicas, como HIV e diabetes, também podem aumentar o risco de desenvolver língua pilosa.

Os sintomas da língua pilosa geralmente são limitados à aparência da língua, que pode parecer descolorida, cabeluda e até mesmo com alguma coloração. Em alguns casos, pode haver um sabor desagradável na boca ou mau hálito associado à condição.

As papilas da língua podem sofrer alteração da cor por diversas razões, que incluem falta de saliva, tabagismo, excesso de café ou chá e má higiene bucal. A alteração da cor, associada ao crescimento das papilas, pode levar a uma condição chamada língua negra pilosa.

Em casos mais graves, a língua pilosa pode apresentar uma alteração de cor bem acentuada, dando a impressão de pelos escuros na superfície da língua. A Dra. Bruna Conde comenta que, quando as papilas gustativas não se desprendem adequadamente, alimentos, bactérias e, às vezes, fungos podem se acumular na superfície da língua, resultando em diferentes cores, como marrom, branco, verde , dependendo da causa específica.

Tratamento e prevenção

O tratamento da língua pilosa geralmente envolve melhorar a higiene oral e remover as células mortas que se acumularam na língua, essa é a primeira estratégia de defesa contra esse problema. Isso deve ser acompanhado e orientado pelo dentista pois excesso de força e produtos utilizados de forma errada pioram o quadro.

Realizar raspagem profissional da língua com o dentista, beber menos café, diminuir consumo de cigarro, ter uma alimentação saudável, ter uma boa hidratação, além de melhorar a higiene bucal, fará com que a maior parte da coloração desapareça. Além disso, evitar o uso prolongado de antibióticos e limitar o consumo de álcool também pode ajudar a prevenir a língua pilosa.

“Caso desconfie de que tem algo errado com a saúde da sua boca, não pense duas vezes antes de buscar ajuda especializada de um profissional de saúde bucal. Afinal, problemas que começam com sintomas aparentemente simples, como a língua pilosa, podem indicar condições mais graves que precisam ser tratadas o quanto antes.” Finaliza a Dra. Bruna Conde.

