A Nespresso, marca pioneira em cafés porcionados de alta qualidade sustentável, lança esta semana seu primeiro café enriquecido com vitamina B12, o Vivida. Em Edição Limitada e compatível com o sistema Vertuo para a medida 230ml, a marca inova mais uma vez e apresenta uma opção aos consumidores que estão procurando mais disposição para as atividades do cotidiano.

A vitamina B12 atua em diversas funções metabólicas, como formação dos glóbulos vermelhos, síntese de neurotransmissores, síntese de DNA e metabolismo proteico, e por isso é um suporte fundamental ao sistema imunológico. Além de ajudar na manutenção e no desenvolvimento das funções do sistema nervoso central, contribui para boa disposição mental e física. Uma cápsula do novo Vivida tem 0,26µg de vitamina B12, equivalente a 20% da ingestão diária recomendada.

“Na Nespresso, valorizamos a qualidade e toda cadeia do café, com uma preocupação especial com a inovação e com as pessoas. É por isso que criamos uma linha de café que integrasse bem-estar e bom gosto nos momentos de café. Estamos muito felizes em trazer ao Brasil o primeiro café Nespresso enriquecido com vitamina B12, acrescentando ao nosso portfólio uma opção que também tem uma preocupação com o bem-estar”, comenta Monica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

A Edição Limitada do Vivida foi feita especialmente para o sistema Vertuo. Esse novo café é uma combinação de notas doces, biscoitos e cereais com o sabor suave dos Arábicas latino-americanos, combinados com o complemento da vitamina B12.

O café Vivida para o sistema Vertuo estará disponível online e nas Boutiques Nespresso a partir de 21/07. Para obter mais informações sobre as novidades, incluindo receitas, harmonizações e acessórios, visite o site.

Sobre a Nespresso

A Nestlé Nespresso SA é pioneira e referência em cafés porcionados de alta qualidade sustentável. A empresa trabalha com mais de 120.000 agricultores em 15 países por meio de seu Programa AAA de Qualidade Sustentável™ para incorporar práticas de sustentabilidade nas fazendas e nas paisagens. A marca tem investido na economia circular e na reciclagem de cápsulas, possui mais de 250 pontos de coleta no Brasil e oferece uma solução de reciclagem para todos os clientes brasileiros. Todas as informações sobre a Nespresso e o compromisso com sustentabilidade podem ser encontradas no site.