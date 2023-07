DAE conclui instalação de câmeras na Estação de Tratamento de Água

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu a instalação das câmeras de videomonitoramento na ETA – Estação de Tratamento de Água. Ao todo, foram instaladas 22 câmeras na Estação.

O sistema está sendo implantado nos 14 reservatórios de água, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia Azul, Estação de Tratamento de Água (ETA), Captação de Água no Rio Piracicaba, na sede do DAE e também no pátio de caminhões da autarquia.

Quase 90% das instalações estão concluídas, faltando apenas os reservatórios que estão sendo ampliados (Cidade Jardim, Ipiranga e Vila Santa Catarina), a Captação e a ETE Praia.

O investimento na implantação do sistema inédito é de R$1.899.900,00.

O videomonitoramento vai aumentar a segurança nas unidades, contando com sensores de presença, alarme e controle de acesso aos reservatórios, por meio de interfone com câmera.

“Precisamos garantir segurança no abastecimento. Furtos, roubos, depredação, que causavam prejuízos e consequências para toda a cidade, que é a falta de água, serão coibidos com esse sistema”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia.

