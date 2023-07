Hospital Municipal passará por série de reformas, anuncia Chico

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou que o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” vai passar por uma série de reformas nas recepções e fachadas, com início das obras nesta quarta-feira (26). As intervenções serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que realizam gestão compartilhada da unidade de saúde. As intervenções contemplam a revitalização de três recepções do HM, da entrada de funcionários e a pintura externa de toda a unidade.

“Uma notícia importante para nossa Saúde, uma série de obras que visam trazer um atendimento melhor à nossa população e também um ambiente cada vez mais digno de trabalho aos profissionais que se dedicam diariamente a salvar vidas no nosso HM”, afirmou Chico. “Seguimos trabalhando para proporcionar uma cidade mais humana para todos, com ações como essa, que atuam diretamente na qualidade de vida”, completou o prefeito.

As melhorias estruturais integram o plano de gestão da organização social em conjunto com a Secretaria de Saúde. De acordo com a instituição filantrópica, que mantém mais de 30 projetos de gestão hospitalar em diferentes Estados do Brasil, o objetivo é transformar o HM num equipamento público de saúde com a qualidade e excelência do setor privado.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou mais essa conquista. “Nossa gestão tem esse trabalho permanente de olhar para a Saúde com o cuidado que ela merece. É motivo de grande alegria mais essa conquista, mais essa melhoria para a população de Americana”, afirmou.

O cronograma de reforma do Hospital Municipal – apresentado pela OS (organização social) ao Núcleo Técnico de Apoio e à Secretaria Municipal de Saúde – prevê a finalização das obras no prazo de três meses (final de outubro). Dependendo das condições climáticas, porém, pode haver uma extensão desse prazo.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, reforçou a importância das obras. “Desde o início da gestão do prefeito Chico já tivemos diversas melhorias na infraestrutura da nossa Rede Municipal de Saúde e essas intervenções aqui no HM seguem nesta mesma linha, proporcionando ambientes mais dignos de atendimento e de trabalho”, comentou.

As reformas começam na recepção da internação. As empreitadas seguintes serão a recepção do Pronto-Socorro Infantil (PSI) e a recepção do Pronto-Socorro Adulto (PSA), com previsão de conclusão em 18 de outubro.

“As reformas no Hospital Municipal são necessárias para proporcionar o melhor acolhimento de pacientes, mais conforto e o aprimoramento da qualidade dos serviços assistenciais de saúde”, declara Vanderlei Amorim, diretor operacional da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

No local, já foram instaladas placas sinalizadoras informando a mudança temporária da recepção da Internação. Durante o período de reforma, os pacientes deverão se dirigir à entrada do Pronto-Socorro Infantil (Avenida Nossa Senhora de Fátima, altura do nº 1.550).

